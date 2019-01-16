Атлантический циклон может принести в Воронеж температурную «лихорадку»

СЕГОДНЯ 14:54 2019-01-16T14:54:42+03:00

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Погоду на территории Европейской России определяет семейство атлантических циклонов. Как следствие — смена волн тепла и холода, осадки, гололедица на дорогах, местами — порывистый ветер. С таким прогнозом 15 января выступили специалисты «Гисметио».

Так, температурная «лихорадка» продолжится в ближайшие дни: в середине недели подморозит, ночью при прояснениях до −8...−12. К выходным станет ветрено, температура снова повысится до оттепели. В финале недели показания термометров пойдут вниз. Местами пройдут осадки, преимущественно небольшие, в отдельных районах — умеренные. На дорогах скользко.