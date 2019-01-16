2019-01-16T14:54:42+03:00
Общество

Атлантический циклон может принести в Воронеж температурную «лихорадку»

Подобный сценарий возможен до конца недели
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Погоду на территории Европейской России определяет семейство атлантических циклонов. Как следствие — смена волн тепла и холода, осадки, гололедица на дорогах, местами — порывистый ветер. С таким прогнозом 15 января выступили специалисты «Гисметио».

Так, температурная «лихорадка» продолжится в ближайшие дни: в середине недели подморозит, ночью при прояснениях до −8...−12. К выходным станет ветрено, температура снова повысится до оттепели. В финале недели показания термометров пойдут вниз. Местами пройдут осадки, преимущественно небольшие, в отдельных районах — умеренные. На дорогах скользко.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежская контрразведка поймала украинского шпиона «Рыжего»
Воронежского инспектора ГИБДД задержали при получении денег от автомобилиста
Под Воронежем двухэтажка обросла ледяными глыбами
Брауншвейгцы устроят Воронежской области сахарную жизнь
К воронежским школьникам приехал музей афганской войны
Врачи дали рекомендации воронежцам, собирающимся окунуться в купель на Крещение
Работника тюрьмы поймали с наркотиками под Воронежем
Полиция ищет свидетелей аварии с 8 погибшими на воронежской трассе
В Воронеже отремонтируют корпус областной детской больницы
В сети продают «обои для мэра» с фотографиями нечищеных воронежских дорог
В Воронежской области безработный мужчина пытался вынести из магазина дорогое вино
Полиция об аварии с 8 погибшими под Воронежем: «Лексус» ехал со значительным превышением скорости
Воронежцы смогут оплатить долги за воду по старой ставке НДС
Сбербанк производит сбор биометрических данных для Единой биометрической системы
В Воронеже в столкновении «Камаза» и Hyundai Getz пострадала 4-летняя девочка
В Воронеже девушка на Ford Fiesta, выезжая от дома, устроила ДТП
В Воронежской области рецидивист только 13 дней смог провести на свободе