Воронежского инспектора ГИБДД задержали при получении денег от автомобилиста

СЕГОДНЯ 14:38 2019-01-16T14:44:00+03:00

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Воронежского инспектора ГИБДД задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в общественной организации "Дорожный контроль - Воронеж". Информацию подтверждают в ГУ МВД по Воронежской области.

Заявление на инспектора написал автомобилист. Дело в том, что полицейский настойчиво просил у него 15 тысяч рублей за некую услугу. Гражданин сделал вид, что согласился. Встречу назначили на улице Обручева. Задержание прошло в тот момент, когда автомобилист передавал инспектору эту сумму.

По статье УК РФ "Получение взятки" инспектору грозит заключение до семи лет.