Под Воронежем двухэтажка обросла ледяными глыбами

СЕГОДНЯ 14:27 2019-01-16T14:27:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Потолок ледяной, дверь скрипучая – по крайне мере частично эта фраза точно относится к дому на улице Красина в Калаче. 15 января местные жители в социальных сетях выложили фото по-своему сказочное двухэтажное жилище. Быть может, именно здесь могла бы жить Снежная королева?

Сосульки, угрожающе обвесившие весь фасад дома, кого-то восторгают, а кого-то наоборот пугают. Да и если со стороны на этот дом было бы интересно посмотреть, то вот жить в нем уже как-то страшновато.

Местные жители во многом винят коммунальщиков, которые, по их словам, не следят за состоянием наледи на домах. Однако другие люди в социальных сетях верно заметили: неужели сами хозяева не могли сбить хоть частично сосульки, чтобы они не переросли в такое нечто. Хотя, быть может, они как раз и добивались того, чтобы их дом стал хотя локальной «знаменитостью»?