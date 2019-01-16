Брауншвейгцы устроят Воронежской области сахарную жизнь

СЕГОДНЯ 13:59 2019-01-16T14:00:43+03:00

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Сегодня, 16 января, представители правительства Воронежской области встретились с руководством немецкого холдинга "БМА Брауншвейгский Машиностроительный завод АГ". Эта компания занимается проектированием, строительством и модернизацей сахарных заводов по всему миру. Также фирма работает над производством оборудования для сахарной промышленности.

На встрече обсуждали возможность строительства машиностроительного завода в нашем регионе. Пока рассматриваются два варианта размещения: либо в индустриальном парке "Масловский", либо в особой экономической зоне.

Отметим, что с 2011 года компания представлена в РФ и СНГ через дочернюю ООО "БМА Руссланд", зарегистрированную в Воронеже. В регионе у фирмы уже есть предприятия. Это цех сборки шкафов автоматизации, электрических шкафов в Воронеже и машиностроительный завод в Лисках.