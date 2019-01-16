К воронежским школьникам приехал музей афганской войны

СЕГОДНЯ 13:47 2019-01-16T13:47:26+03:00

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В среду, 16 января, в актовом зале школы №38 открылась интерактивная выставка музея Афганской войны, организованная Воронежской региональной организацией Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане совместно с управой Ленинского района и отделом образования.

Здесь ребята могут не только познакомиться с образцами вооружения, средств связи, боеприпасов и снаряжения Советской Армии, применявшимися в ходе боевых действий в Афганистане, но и подержать их в руках, а также задать вопросы экскурсоводам. Ими, кстати, выступают ветераны боевых действий, заслуженные воины-интернационалисты.

Здесь же представлена галерея произведений живописи, отражающих драматические эпизоды тех лет, и фотографии наших земляков, погибших в Афганистане.

Мероприятие посвящено 30-летней годовщине вывода советских войск из Афганистана, которая будет отмечаться в этом году 15 февраля.