Врачи дали рекомендации воронежцам, собирающимся окунуться в купель на Крещение
В Воронеже в ночь с 18 на 19 января во всех официальных местах купания граждан на Крещение будут дежурить бригады скорой помощи и центра медицины катастроф. В районах области также будет организовано дежурство медработников.
Кстати, количество желающих окунуться в морозную воду во время крещенских купаний может составить около 25 тысяч человек.
Для того, чтобы встретить праздник и не нанести вред своему здоровью, врачи советуют соблюдать следующие рекомендации:
– перед купанием необходимо проконсультироваться с врачом;
– погружаться в воду следует только в специально оборудованных местах;
– не принимать алкоголь перед купанием, так как он увеличивает нагрузку на сердце;
– за 2 часа до купания следует плотно поесть. Это повысит устойчивость организма к перепаду температуры;
– непосредственно перед погружением следует разогреть мышцы. Для этого подойдут простые упражнения: приседания, наклоны, махи руками;
– к месту погружения стоит подходить осторожно, в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы снизить риск падения и предотвратить обморожение;
– перед погружением убедитесь, что лестница для спуска в воду устойчива. При входе и выходе из проруби обязательно держитесь за поручни;
– движения во время погружения должны быть плавными и четкими. Окунаться лучше всего по шею, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головы;
– после купания следует растереть кожные покровы махровым полотенцем и надеть сухую одежду;
– для снижения риска переохлаждения организма выпейте горячий чай после погружения в воду (лучше всего из ягод, фруктов, трав).