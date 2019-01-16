Врачи дали рекомендации воронежцам, собирающимся окунуться в купель на Крещение

СЕГОДНЯ 13:38 2019-01-16T13:38:35+03:00

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В Воронеже в ночь с 18 на 19 января во всех официальных местах купания граждан на Крещение будут дежурить бригады скорой помощи и центра медицины катастроф. В районах области также будет организовано дежурство медработников.

Кстати, количество желающих окунуться в морозную воду во время крещенских купаний может составить около 25 тысяч человек.

Для того, чтобы встретить праздник и не нанести вред своему здоровью, врачи советуют соблюдать следующие рекомендации:

– перед купанием необходимо проконсультироваться с врачом;

– погружаться в воду следует только в специально оборудованных местах;

– не принимать алкоголь перед купанием, так как он увеличивает нагрузку на сердце;

– за 2 часа до купания следует плотно поесть. Это повысит устойчивость организма к перепаду температуры;

– непосредственно перед погружением следует разогреть мышцы. Для этого подойдут простые упражнения: приседания, наклоны, махи руками;

– к месту погружения стоит подходить осторожно, в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы снизить риск падения и предотвратить обморожение;

– перед погружением убедитесь, что лестница для спуска в воду устойчива. При входе и выходе из проруби обязательно держитесь за поручни;

– движения во время погружения должны быть плавными и четкими. Окунаться лучше всего по шею, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головы;

– после купания следует растереть кожные покровы махровым полотенцем и надеть сухую одежду;

– для снижения риска переохлаждения организма выпейте горячий чай после погружения в воду (лучше всего из ягод, фруктов, трав).