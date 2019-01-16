Работника тюрьмы поймали с наркотиками под Воронежем

СЕГОДНЯ 13:34 2019-01-16T13:34:52+03:00

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Для сотрудника семилукской колонии словосочетание "контрольная закупка" навсегда будет ассоциироваться совсем не с телепередачей. Работник УФСИН продал почти 16 грамм марихуаны человеку, который на самом деле выполнял задание правоохранителей.

В СУ СКР по Воронежской области сообщают, что во время обыска в его жилище удалось найти еще несколько пакетов с тем же наркотиком. Работник тюрьмы отпираться не стал. Он полностью признал вину как в незаконной продаже марихуаны, так и в хранении для личного употребления.

Как говорят следователи, сотрудника УФСИН заключили под стражу. В его отношении утвердили обвинительное заключение. Уголовное дело направили в суд. Будем следить за его итогами.