Полиция ищет свидетелей аварии с 8 погибшими на воронежской трассе

СЕГОДНЯ 12:45 2019-01-16T12:46:29+03:00

Всех, кто видел момент столкновения и его последствия, просят связаться со следственным отделом

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После страшной аварии с 8 погибшими правоохранители возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

- Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто стал свидетелем данного дорожно-транспортного происшествия. Просьба сообщить всю имеющуюся информацию в следственный отдел по телефонам: 8(473) 251-10-94, 8-952-955-28-61, - рассказала официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

Напомним, авария произошла 15 января в 15.10 на 166 километре дороги «Курск –Борисоглебск». 44-летний водитель «Лексуса-Лх 570» Василий Юмашеввыехал на встречную полосу и столкнулся с «Киа-Рио» и «Тойотой Лэнд Крузер». Из-за удара машины загорелись. Восемь человек погибли на месте. По данным полиции, «Лексус» перед аварией ехал со значительным превышением скорости.