В Воронеже отремонтируют корпус областной детской больницы
Запланирован ремонт первого лечебного корпуса Воронежской областной детской клинической больницы № 1. Ожидается, что он пройдет в 2020-2021 годах. Предварительная стоимость работ оценивается примерно в 100 млн. рублей. Об этом 15 января сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.
Медицинское учреждение расположено по адресу: улица Бурденко, дом №1.
- Капитальный ремонт решит многие технические проблемы больницы, сделает ее более комфортной для детей и родителей. А пока в течение 2019 года будет идти подготовка к этому событию, а также проводиться текущие ремонты, - комментируют в департамента здравоохранения.
В 2018 году уже были отремонтированы отделения: неврологии на Бурденко, неврологии детей раннего возраста и патологии новорожденных на Ломоносова. На это затрачено около 3 млн руб. В 2019 году на ремонт запланировано 15 млн. рублей