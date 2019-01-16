В Воронеже отремонтируют корпус областной детской больницы

СЕГОДНЯ 12:35 2019-01-16T12:35:21+03:00

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Запланирован ремонт первого лечебного корпуса Воронежской областной детской клинической больницы № 1. Ожидается, что он пройдет в 2020-2021 годах. Предварительная стоимость работ оценивается примерно в 100 млн. рублей. Об этом 15 января сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Медицинское учреждение расположено по адресу: улица Бурденко, дом №1.

- Капитальный ремонт решит многие технические проблемы больницы, сделает ее более комфортной для детей и родителей. А пока в течение 2019 года будет идти подготовка к этому событию, а также проводиться текущие ремонты, - комментируют в департамента здравоохранения.

В 2018 году уже были отремонтированы отделения: неврологии на Бурденко, неврологии детей раннего возраста и патологии новорожденных на Ломоносова. На это затрачено около 3 млн руб. В 2019 году на ремонт запланировано 15 млн. рублей