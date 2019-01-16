В сети продают «обои для мэра» с фотографиями нечищеных воронежских дорог

СЕГОДНЯ 12:16 2019-01-16T12:17:20+03:00

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- Мэр призвал коммунальщиков заранее посыпать улицы песко-соляной смесью, уделив особое внимание опасным участкам: мостам, путепроводам, спускам и подъемам. Работать будут в круглосуточном режиме, - эту фразу с иронией обыграли создатели сайта «Обои для мэра».

Неизвестные авторы создали целый альбом с фотографиями нечищеных от снега и наледи дорог Воронежа – под каждой цитата главы города Вадима Кстенина о том, как будет организована уборка в этом году. Более того, эти работы можно купить.

- Если полагаться на цитаты мэра города Воронежа, то никакой грязи, снежной каши и воды на тротуарах нет. Все, что вы можете наблюдать ежедневно под своими ногами – это современно, удобно и необходимо городу. Иначе этого просто не было бы, значит это кому-то нужно, - написали создатели.

К слову, 14 января на планерке в мэрии сам градоначальник Вадим Кстенин признался, что не доволен тем, как в Воронеже убираются тротуары:

- Меня абсолютно не удовлетворяет качество уборки тротуаров.

В связи с этим мэр распорядился в два раза увеличить в городе количество работников ручной уборки. К слову, сегодня чуть ранее на планерке в правительстве Вадим Кстенин доложил губернатору, что в Воронеже задействовано в уборке тротуаров 400 человек и 25 единиц малой техники.