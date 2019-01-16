В Воронежской области безработный мужчина пытался вынести из магазина дорогое вино

СЕГОДНЯ 11:54 2019-01-16T11:54:10+03:00

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Сотрудник сетевого магазина в Кантемировке удерживал мужчину, под верхней одеждой которого был спрятан похищенный товар, до приезда полиции. Вором оказался ранее не раз судимый 37-летний безработный житель села Митрофановка.

В отделе полиции преступник рассказал, что пришел в магазин, чтобы украсть алкоголь. Взяв со стеллажа бутылку дорогого вина, он спрятал ее под куртку и направился к выходу, минуя антикражные рамки и кассу.

Не обращая внимание на то, что его окликнула продавец, мужчина выбежал на улицу. Однако его задержал охранник магазина. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент кражи.

Поступок мужчина объяснил просто: он сильно хотел напиться, а денег не было. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» - это до 4 лет тюрьмы.