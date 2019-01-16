Воронежцы смогут оплатить долги за воду по старой ставке НДС

СЕГОДНЯ 11:41 2019-01-16T11:55:17+03:00

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Воронежцы, оплатившие прошлогодние долги в кассе водоканала, будут получать сразу два чека. Это связано с изменением с 1 января 2019 года ставки по налогу на добавленную стоимость. В 2018-м ставка составляла 18%, теперь – 20 %.

- Несмотря на то, что в квитанции задолженность и основной платёж указываются в одной строке, плательщику выдаются два документа, подтверждающих оплату. Если задолженность датирована прошлым годом, на неё действует ставка 18% - это один чек. А основной платеж за услуги, оказанные уже в этом году, рассчитывается по новой ставке. И это второй чек, - пояснила главный бухгалтер «РВК-Воронеж» Ирина Лазарева.

Два документа об оплате должники будут получать каждый раз, когда наряду с текущим платежом намерены погашать задолженность, сложившуюся до 1 января 2019 года