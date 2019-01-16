В Воронеже в столкновении «Камаза» и Hyundai Getz пострадала 4-летняя девочка

СЕГОДНЯ 10:36 2019-01-16T11:42:58+03:00

Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 122 ДТП Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Ее отвезли в больницу и оказали помощь

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15 января примерно в 13:40 на лице 45-ой стрелковой дивизии неподалеку от дома №57 столкнулись «Камаз» и Hyundai Getz. Об этом нам рассказали в отделе пропаганды ОБДПС ГИБДД по городу.

43 летний водитель грузовика ехал в сторону улицы Шишкова. Вероятно, мужчина спешил и «прижался» к ехавшей перед ним иномарке, за рулем которой был 34-летний воронежец. В какой-то момент он не сумел сохранить дистанцию и врезался в Hyundai.

В результате в аварии пострадали пассажиры иномарки: 29-летняя женщина и 4-летняя девочка. Они получили небольшие телесные повреждения. Их отвезли в медучреждение, оказали помощь и отпустили домой.

Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 122 ДТП, из них в областном центре – 94, на федеральных трассах – 3, в районах области – 25. В 8 ДТП травмы различной степени тяжести получили 14 человек, 9 человек погибло.