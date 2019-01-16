В Воронеже девушка на Ford Fiesta, выезжая от дома, устроила ДТП

СЕГОДНЯ 10:22 2019-01-16T10:22:36+03:00

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16 января примерно в 19:30 от дома №75 на улице Богдана Хмельницкого на своем автомобиле Ford Fiesta выезжала 22-летняя девушка. Быть может, она отвлеклась и не заметила другой автомобиль, ехавший со стороны Ленинского проспекта, или же рассчитывала, что водитель ее пропустит?

Однако в итоге она врезалась в отечественную легковушку «ВАЗ-21061». За рулем «шестерки» был 41-летний воронежец.

В отделе пропаганды ОБДПС ГИБДД по Воронежу сообщили, что в аварии пострадали оба водителя, а также две пассажирки отечественного автомобиля, женщины 41 и 45 лет. У счастью, они отделались ушибами и ссадинами. Всех участников ДТП после оказания помощи отпустили по домам.