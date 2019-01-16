2019-01-16T09:53:42+03:00
Происшествия

В Воронежской области рецидивист только 13 дней смог провести на свободе

Встреча со знакомой женщиной закончилась изнасилованием
Олег ИВАНОВ
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3 октября 2018 года из-за решетки на свободу вышел 32-летний житель Поворино. Но он не смог прожить в обществе и 13 дней. Мужчина 16 октября зашел в гости к 40-летней знакомой. Но встреча не задалась. Рецидивист избил и изнасиловал женщину. Пострадавшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Были возбуждены уголовные дела по п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей) и п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

- Была проведена судебно-медицинская экспертиза. Мужчина задержан, в отношении него судом избрана мера в виде заключения под стражу. На предварительном следствии обвиняемый, ранее судимый за имущественные преступления и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вину не признал. Вместе с тем, следователем СК проведен большой объем следственных и процессуальных действий, позволивших изобличить его в совершении указанных преступлений, - рассказал руководитель Новохоперского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Дмитрий Колякин.

Теперь мужчину вновь ждет суд.

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