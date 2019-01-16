2019-01-16T09:34:44+03:00
Общество

В Воронеже к 9 мая будут закуплены 850 турникетов и 20 рамок металлодетекторов

Их будут использовать во время праздничных мероприятий
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Заместитель главы города – руководитель аппарата Сергей Глазьев 14 января сообщил, что к 9 мая в Воронеже будут закуплены 850 турникетов и 20 рамок металлодетекторов. Они должны быть распределены по управам районов. Эти устройства будут применять во время праздничных мероприятий, которые требуют повышенного внимания к безопасности.

Напомним, в новогодние праздники в Воронеже на площади Ленина не работал турникет – досмотра как такового просто не было. Да и если говорить про области, не во всех районах на мероприятиях были установлены турникеты, не всегда применялись металлодетекторы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области рецидивист только 13 дней смог провести на свободе
На крещенских купаниях ожидают около 25 тысяч жителей Воронежской области
В Воронеже выбрали лучший проект Дома анимации
Уголовное дело возбудили после аварии с восемью погибшими на воронежской трассе
В Воронеже отменили концерт певицы Манижи
Владимир Пресняков приедет в Воронеж с юбилейным туром
В ночь на 16 января в Воронеже перекроют улицу Революции 1905 года и Большую Стрелецкую
В массовом ДТП под Воронежем погиб директор Оскольского металлургического комбината
Прокуратура Воронежской области взяла на контроль расследование страшного ДТП с семью погибшими
На трассе "Курск - Борисоглебск" под Воронежем выросла большая пробка после ДТП с пожаром и семью погибшими
В Воронежской области на Крещение сыграют свадьбу 100 пар
Воронежская ГЖИ составила 82 протокола на УК за плохую очистку дворов и карнизов от снега
В горящих машинах на воронежской трассе погибли три человека
Жители воронежского частного сектора: "КамАЗы" свозят к нам снег
В Воронеже бывший наркоделец украл из магазина корзину продуктов
В Воронеже снесут 27 ветхих двухэтажек
В Воронеже в сгоревшем гараже погиб мужчина
В пригородной маршрутке Воронежа орудовал карманник
В Воронежской области сотрудники ГИБДД дважды помогли дальнобойщику в сложных погодных условиях
Воронежскому отцу семерых детей простят долг в 300 тысяч рублей