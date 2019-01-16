В Воронеже к 9 мая будут закуплены 850 турникетов и 20 рамок металлодетекторов

СЕГОДНЯ 09:34 2019-01-16T09:34:44+03:00

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Заместитель главы города – руководитель аппарата Сергей Глазьев 14 января сообщил, что к 9 мая в Воронеже будут закуплены 850 турникетов и 20 рамок металлодетекторов. Они должны быть распределены по управам районов. Эти устройства будут применять во время праздничных мероприятий, которые требуют повышенного внимания к безопасности.

Напомним, в новогодние праздники в Воронеже на площади Ленина не работал турникет – досмотра как такового просто не было. Да и если говорить про области, не во всех районах на мероприятиях были установлены турникеты, не всегда применялись металлодетекторы.