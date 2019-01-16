На крещенских купаниях ожидают около 25 тысяч жителей Воронежской области
Количество желающих окунуться в морозную воду во время крещенских купаний может составить около 25 тысяч человек. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Воронежской области Александр Кошель на пресс-конференции в «Интерфаксе».
В связи с этим с 9:00 18 января до 18:00 19 января спасатели будут работать в режиме «Повышенной готовности».
Мы уже сообщали, что в Воронежской области будут оборудованы 180 купелей (в прошлом году - 182). Непосредственно в Воронеже их будет десять.
- Кроме того, взяты на контроль 10 несанкционированных мест, которые граждане традиционно используют для купания. Там будут работать дежурные, которые предупредят желающих искупаться о возможной опасности, - сказал Александр Кошель.
Толщина льда 19 января на территории региона позволит провести ритуальные купания со льда водоемов со стоячей водой.
Организованные места купания будут оборудованы раздевалками, пунктами питания, дополнительным освещением, а также стоянкой для автомобилей.