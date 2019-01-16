На крещенских купаниях ожидают около 25 тысяч жителей Воронежской области

СЕГОДНЯ 09:05 2019-01-16T09:05:42+03:00

Организованные места купания будут оборудованы раздевалками, пунктами питания, дополнительным освещением, а также стоянкой для автомобилей Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Спасатели будут дежурить как у официальных купелей, то и у некоторых несанкционированных

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Количество желающих окунуться в морозную воду во время крещенских купаний может составить около 25 тысяч человек. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Воронежской области Александр Кошель на пресс-конференции в «Интерфаксе».

В связи с этим с 9:00 18 января до 18:00 19 января спасатели будут работать в режиме «Повышенной готовности».

Мы уже сообщали, что в Воронежской области будут оборудованы 180 купелей (в прошлом году - 182). Непосредственно в Воронеже их будет десять.

- Кроме того, взяты на контроль 10 несанкционированных мест, которые граждане традиционно используют для купания. Там будут работать дежурные, которые предупредят желающих искупаться о возможной опасности, - сказал Александр Кошель.

Толщина льда 19 января на территории региона позволит провести ритуальные купания со льда водоемов со стоячей водой.

Организованные места купания будут оборудованы раздевалками, пунктами питания, дополнительным освещением, а также стоянкой для автомобилей.