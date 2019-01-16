В Воронеже выбрали лучший проект Дома анимации
15 января в Доме архитектора в рамках открытого конкурса выбрали лучший проект Дома анимации Воронежской области. Напомним, творческие коллективы из Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края разработали 23 проекта того, как может выглядеть база анимационной студии Wizart Animation.
Первое место вы итоге было отдано воронежской Studio-22. Компания получила 300 тысяч рублей и возможность работать над проектной документацией Дома анимации. Мультипликационная студия ранее планировала инвестировать 300 млн рублей в строительство. Проект рассчитан на 700 рабочих мест.
Однако открытия Дома анимации придется подождать до 2021 года: он расположится по адресу ул. Куколкина, 3. Сейчас на этом месте заброшенное здание бывшей гостиницы, которое предстоит снести.
uar-vrn.ru