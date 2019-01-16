2019-01-16T01:06:08+03:00
Звезды

В Воронеже отменили концерт певицы Манижи

Успевшие приобрести билеты могут сдать их по месту приобретения
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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7 февраля в воронежском зале Event-Hall планировался концерт певицы из Таджикистана Манижи. Представление не состоится: на сайте концертной площадке появилось сообщение об отмене выступления артистки. Билеты можно сдать по месту приобретения.

Maniza - автор музыки, исполнительница песен на стыке blue eyed soul и этно, независимая артистка и звезда Instagram. Манижа раскрыла себя с помощью простых, но зрелищных самодельных роликов в Инстаграме, создав новый жанр музыкальных видео-коллажей на девять квадратов, который обрел последователей по всему миру. В роликах с ритмичным монтажом и мультиэкранным видеорядом засветилось большое количество медийных личностей.

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