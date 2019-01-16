2019-01-16T00:49:37+03:00
Звезды

Владимир Пресняков приедет в Воронеж с юбилейным туром

Концерт посвящен 50-летию музыканта
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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фото предоставлено организаторами.фото предоставлено организаторами.
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17 февраля в столицу Черноземья в рамках юбилейного тура приедет Владимир Пресняков. Всероссийское турне известного артиста, первое за долгие годы, которое стартует 1 февраля и включит в маршрутный лист более 15 городов - от Воронежа до Владивостока, посвящено 50-летию музыканта.

Владимир Пресняков громко вернулся в ТОП всевозможных чартов с суперхитами "Неземная" и "Слушая тишину". Кроме новых композиций артист обещает поклонникам любимые песни, а также качественный звук и свет.

Концерт пройдет 17 февраля в Event-Hall, начало в 19.00 (6+).

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