Владимир Пресняков приедет в Воронеж с юбилейным туром
Концерт посвящен 50-летию музыканта
фото предоставлено организаторами.
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17 февраля в столицу Черноземья в рамках юбилейного тура приедет Владимир Пресняков. Всероссийское турне известного артиста, первое за долгие годы, которое стартует 1 февраля и включит в маршрутный лист более 15 городов - от Воронежа до Владивостока, посвящено 50-летию музыканта.
Владимир Пресняков громко вернулся в ТОП всевозможных чартов с суперхитами "Неземная" и "Слушая тишину". Кроме новых композиций артист обещает поклонникам любимые песни, а также качественный звук и свет.
Концерт пройдет 17 февраля в Event-Hall, начало в 19.00 (6+).