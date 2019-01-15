2019-01-15T20:25:43+03:00
Авто

В ночь на 16 января в Воронеже перекроют улицу Революции 1905 года и Большую Стрелецкую

Причина - вывоз снега
Юлия ТЕРНОВА
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Мэрия Воронежа предупредила, что сегодня вечером и до раннего утра среды, 16 января, перекроют две центральных улицы города:

- В связи с проведением работ по уборке и вывозу снега с 22:00 15 января до 5:00 16 января будет закрыто движение автотранспорта по участку улицы Революции 1905 года - от улицы Плехановской до улицы 9 Января. Кроме того, по тем же причинам с 22:00 16 января до 5:00 17 января будет закрыто движение по улице Большой Стрелецкой - от Петровской набережной до улицы Станкевича.

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