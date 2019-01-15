На трассе "Курск - Борисоглебск" под Воронежем выросла большая пробка после ДТП с пожаром и семью погибшими
На месте по-прежнему работают полицейские
Фото ГУ МВД по Воронежской области
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На дороге "Курск - Борисоглебск", где около трех дня сегодня, 15 января, произошло ДТП с возгоранием трех авто и семью погибшими, образовалась длинная пробка. На шесть часов вечера скорость движения на проблемном участке, растянувшемся примерно на шесть километров, составляет семь километров в час.
Напомним, что авария произошла на 166 километре. На месте происшествия сейчас работают полицейские. Личности погибших не удается установить: автомобили сильно повредил огонь, не уцелели даже документы. Процесс установления личностей жертв этой аварии может затянуться. Более подробно о случившемся по ссылке.