В Воронежской области на Крещение сыграют свадьбу 100 пар

СЕГОДНЯ 17:02 2019-01-15T17:02:38+03:00

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19 января в Воронежской области ожидается очередной свадебный бум. На Крещение, подпадающее еще и под красивую дату – 19 число 2019 года, оформить свои отношения решили 100 пар. Да еще и выходной будет.

Больше всего браков будет заключено в Воронеже – по 17 в Коминтерновском и Советском районах, 15 – во Дворце на площади Ленина, 11 (там недавно завершили ремонт). Еще 13 пар решили стать мужем и женой в Железнодорожном районе.

В управлении ЗАГС напоминают, что со вторника по субботу работают малые залы Дворца бракосочетаний на площади Ленина – для заключения брака в неторжественной обстановке. Подать заявление можно как через портал госуслуг круглосуточно, так и лично в отделе ЗАГС Центрального и Ленинского районов по адресу: улица Куцыгина, дом № 6 (со вторника по четверг включительно с 9.00 до 17.00).