Воронежская ГЖИ составила 82 протокола на УК за плохую очистку дворов и карнизов от снега

СЕГОДНЯ 16:53 2019-01-15T16:53:36+03:00

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Если вы недовольны качеством уборки вашего двора от снега и льда (наледи), то можно пожаловаться на УК в Государственную жилищную инспекцию Воронежской области. На прежде этого вы должны письменно потребовать от управленцев выполнения их обязанностей.

Кстати, по нормативам, очистка тротуаров от снега должна проводиться утром один раз в трое, двое суток или каждый день, в зависимости от класса тротуара (интенсивности потока пешеходов)

- Работы по очистке тротуаров должны быть закончены не позднее шести часов с момента окончания снегопада, - отметили в ГЖИ Воронежской области.

По состоянию на 14 января 2019 года в государственную жилищную инспекцию Воронежской области поступило 256 жалоб на снег и наледь, из них 127 из органов местного самоуправления Воронежа. По жалобам провели 35 внеплановых проверок УК на предмет содержания придомовой территории и крыш. Результатом этих проверок стали 82 протокола об административных нарушениях, из них 81 – на должностных лиц и один – на юридическое.