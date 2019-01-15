Жители воронежского частного сектора: "КамАЗы" свозят к нам снег

СЕГОДНЯ 16:15 2019-01-15T16:15:13+03:00

По словам воронежцев, им на улице Свердлова хватает своих сугробов

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Жители воронежского частного сектора пожаловались, что на их улице кто-то повадился выгружать снег. На улицу Свердлова в Коминтерновском районе приезжают "КамАЗы" и вывыливают все "добро". На странную практику пожаловались в после сообщества "Типичный Воронеж". Автор сделал фото и видео в районе дома № 27, куда и выгружали снег.

Как поясняют в мэрии, помимо комбинатов благоустройства уборкой снега занимаются еще всевозможные частный предприятия, вывозя его со своих территорий. Чисткой территорий возле домой занимаются управляющие компании, за чистотой проездов тщательно следят автозаправки. "КП" сейчас выясняет подробности. В городской администрации рассмотрели номера "КамАЗа" и проверяют информацию.