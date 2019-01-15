В Воронеже бывший наркоделец украл из магазина корзину продуктов

СЕГОДНЯ 15:51 2019-01-15T16:16:45+03:00

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В Воронеже грабеж среди бела дня случился в одном из супермаркетов на улице Новосибирской Левобережного района. Работники магазина были поражены наглости посетителя: он набрал полную корзину продуктов и вынес ее из торгового зала, не реагируя на требования заплатить. Потом сел в машину и уехал. Номера авто запомнить изобиженным сотрудникам супермаркета удалось.

Вскоре машину, «пробитую» по базе, остановили на одном из постов ГИБДД Нововоронежа. В отделе полиции установили личность задержанного водителя. Им оказался 30-летний житель Нововоронежа. Они признал свою вину, похищенные продукты у него изъяли.

Оказалось, что мужчина уже был судим за участие в торговле наркотиками. Его отправили в следственный изолятор. Мужчина будет отвечать перед судом по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание, грозящее им, - семь лет лишения свободы.