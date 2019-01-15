В Воронеже снесут 27 ветхих двухэтажек

СЕГОДНЯ 15:23 2019-01-15T15:23:06+03:00

Двухэтажки снесут на трех улицах Фото: из архива «КП»

На их месте возведут современные высотки

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В Воронеже пойдут под снос 27 двухэтажек на улицах 9 Января (11 домов), Семилукская (10 домов) и Газовая (6 домов), признанных ветхими. Соответствующее постановление выпустила администрация Воронежа.

Общая площадь квартала в пределах улиц 9 Января, Семилукская, Краснодонская и Малаховского, подлежащего реновации, составит 5,2 га. На месте старых домов возведут современные высотки.

Ранее мэрия приняла аналогичное решение в отношении квартала, ограниченного улицами 9 Января, Бородина, Семилукская и Краснодонская.