В Воронеже снесут 27 ветхих двухэтажек
На их месте возведут современные высотки
Двухэтажки снесут на трех улицахФото: из архива «КП»
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В Воронеже пойдут под снос 27 двухэтажек на улицах 9 Января (11 домов), Семилукская (10 домов) и Газовая (6 домов), признанных ветхими. Соответствующее постановление выпустила администрация Воронежа.
Общая площадь квартала в пределах улиц 9 Января, Семилукская, Краснодонская и Малаховского, подлежащего реновации, составит 5,2 га. На месте старых домов возведут современные высотки.
Ранее мэрия приняла аналогичное решение в отношении квартала, ограниченного улицами 9 Января, Бородина, Семилукская и Краснодонская.