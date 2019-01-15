В Воронеже в сгоревшем гараже погиб мужчина
Его личность сейчас устанавливают
Пожар тушили около часа.Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области
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Во вторник, 15 января, в 7.40 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в Железнодорожном районе на улице Серафимовича. Горел гараж.
На место ЧП выезжала пожарная машина с четырьмя сотрудниками МЧС. Они справились с огнем к 8.40. Пламя повредило несколько гаражей. В одном из них, расположенном над сауной, нашли труп мужчины. Его личность сейчас устанавливают, как и причину пожара.
Напомним, 14 января на пожаре в Советском районе на улице Дорожной погиб 38-летний мужчина. Тело обнаружили в сгоревшем сарае.