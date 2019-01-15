В Воронеже в сгоревшем гараже погиб мужчина

СЕГОДНЯ 15:08 2019-01-15T15:16:01+03:00

Пожар тушили около часа. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

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Во вторник, 15 января, в 7.40 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в Железнодорожном районе на улице Серафимовича. Горел гараж.

На место ЧП выезжала пожарная машина с четырьмя сотрудниками МЧС. Они справились с огнем к 8.40. Пламя повредило несколько гаражей. В одном из них, расположенном над сауной, нашли труп мужчины. Его личность сейчас устанавливают, как и причину пожара.

Напомним, 14 января на пожаре в Советском районе на улице Дорожной погиб 38-летний мужчина. Тело обнаружили в сгоревшем сарае.