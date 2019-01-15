2019-01-15T14:43:27+03:00
Происшествия

В пригородной маршрутке Воронежа орудовал карманник

Злоумышленник охотился за женскими телефонами
Елена ФЕДЯШЕВА
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Жертвой вора стала 33-летняя жительница АлександровкиЖертвой вора стала 33-летняя жительница АлександровкиФото: из архива «КП»
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В конце ноября 2018 года жительница села Александровка Новоусманского района обратилась в полицию с заявлением о пропаже мобильного телефона стоимостью пять тысяч рублей. Девушка вспомнила, что пользовалась телефоном в маршрутке по пути из Воронежа в Новую Усмань. Затем положила мобильник в карман, а пропажу обнаружила уже, выйдя из автобуса.

- Как и когда он пропал, женщина пояснить не смогла, предположив, что возможно потеряла или же кто-то похитил средство связи, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. – Оперативным сотрудникам полиции удалось установить, что похищенным мобильным телефоном пользовался 29-летний житель п. Отрадное, ранее судимый за имущественные преступления.

Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Здесь он рассказал, что в один из дней ноября 2018 года ехал на маршрутном автобусе из Воронежа в Новую Усмань. В пути заметил, что у сидевшей рядом девушки в кармане находится мобильный телефон. Выбрал момент и вытащил мобильник.

Потом какое-то время злоумышленник пользовался телефоном, что и позволило полицейским выйти на его след. К счастью, вор не успел продать телефон. Теперь аппарат вернут законной владелице.

Подозреваемого взяли под стражу, по статье «кража» ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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