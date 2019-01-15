2019-01-15T14:01:07+03:00
Общество

В Воронежской области сотрудники ГИБДД дважды помогли дальнобойщику в сложных погодных условиях

Мужчина умудрился попасть в безвыходное положение за один день в рейсе
Юлия ТЕРНОВА
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Снежная погода и гололед приводят к трудностям на дороге. Автомобилисты часто попадают в "снежный плен" за городом и на пустынных автострадах, съезжая в кювет и застревая в глубоких сугробах. Выбраться самостоятельно в такой ситуации бывает очень сложно. В подобную ситуацию накануне попал водитель грузовика "Ивеко", доставлявший продукты в Богучар. Мужчине, машину которого заметили сотрудники ГИБДД, помогли дважды за день. Он застрял на улице Северной, расположенной на городской окраине.

Полицейские призвали на помощь военных, которые пригнали свою технику и вытянули грузовик. Однако в тот же день на улице 25 Октября сотрудники ГИБДД заметили знакомый автомобиль "Ивеко" с включенными фарами аварийной сигнализации. Оказалось, что после разгрузки он направлялся обратно, однако не смог преодолеть крутой подъем из-за поломки сцепления. Большгруз направили на ремонт, отбуксировав его при помощи трактора.

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