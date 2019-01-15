2019-01-15T15:40:12+03:00
Общество

Воронежскому отцу семерых детей простят долг в 300 тысяч рублей

Мужчина потратил их на ремонт купленной квартиры
Елена ФЕДЯШЕВА
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Помощь семье оказали в соцзащитеПомощь семье оказали в соцзащитеФото: из архива «КП»
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Воронежским чиновникам удалось уладить вопрос с взысканием 300 тысяч рублей с многодетного отца, в одиночку воспитывающего семерых детей. Анатолий Адонин получил от государства два миллиона рублей в качестве меры социальной поддержки на приобретение жилья для своей семьи. Однако мужчина нашел и приобрел трехкомнатную квартиру дешевле, чем рассчитывал, а сэкономленные деньги потратил на ремонт.

Тут и выяснилось, что по закону пускать средства на другие цели, кроме покупки жилья, Анатолий не имел права. Департамент соцзащиты Воронежской области потребовал от многодетного папы вернуть 300 тысяч и подал иск в суд. Первое заседание было назначено на 1 февраля. Отец семейства безуспешно искал возможность вернуть долг – таких денег у Адониных нет.

О проблемах Анатолия узнали журналисты, после публикации в нескольких изданиях, губернатор распорядился найти возможность покрыть долг за счет региональной казны и не взыскивать деньги с многодетной семьи.

- Сейчас перед департаментом социальной защиты стоит задача найти такое решение, чтобы наши действия соответствовали законодательству, т.к. средства, выделяемые из резервного фонда, если они частично использованы, подлежат обязательному возврату в областной бюджет, - прокомментировали в правительстве Воронежской области.- Решение данного вопроса требует совместных действий, поэтому очень важно, чтобы сам Анатолий Валентинович Адодин согласился с нами взаимодействовать.

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