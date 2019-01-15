2019-01-15T13:17:27+03:00
Общество

МЧС предупреждает воронежцев о сильной метели и ветре

Кроме того, на дорогах возможны заносы
Юрий КОЗЛОВ
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Опять метель...Опять метель...Фото: Олег АДАМОВИЧ
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В региональном ГУ МЧС предупредили об ужасной погоде, ждущей воронежцев с 18.00 вторника, 15 января, до 18.00 среды, 16 января. По данным синоптиков, местами по области ожидается сильный снег, переходящий в метель. На дорогах ожидается налипание снежной каши, возможны заносы, поэтому водителям без крайней нужды лучше в дальний путь не пускаться. Добавляет жути и то, что ветер ожидается в районе 18 м/с. Одним словом, как в пословице, где говорится, что в такую погоду хороший хозяин и собаку из дома не выгонит.

Любопытно, что на сайте Воронежского гидрометцентра сильную метель, переходящую в дождь, обещают только вечером 15 января. 16-го же указана просто пасмурная погода с небольшим снегом. Впрочем, возможно, что у МЧС просто более свежие данные.

Как бы то ни было, и сегодня вечером, и завтра днем лучше быть предельно осторожным. И одеваться получше, и на дороге водителям ехать помедленнее, а пешеходам осматриваться по сторонам почаще.

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