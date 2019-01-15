У воронежцев принимают елки, из которых сделают инсталляцию в виде сердца к 14 февраля

СЕГОДНЯ 13:07 2019-01-15T13:07:33+03:00

Кроме того, их можно сдавать на переработку в Ботанический сад

Изменить размер текста: A A

Стало известно, куда воронежцы могут сдать свои елки. Оказалось, что накануне, 14 января, прием изрядно подсохших и осыпавшихся лесных красавиц запустили в ТРК "Арена". Из собранных деревьев воронежские мастера собираются изготовить инсталляцию в виде сердца ко Дню всех влюбленных. За каждую елку там обещают подарок в эко-стиле - деревянную подставку под горячее из соснового спила. Условия можно уточнить у организатора. Акция продлится до 31 января. Елку нужно поставить вертикально за веревочным городком, сотрудники ТРК сами о ней позаботятся.

Кроме того, лесную гостью можно принести в Ботанический сад, просто оставив ее у ворот. Елки пустят в переработку, а щепы, которые из них изготовят, используют в качестве удобрения.