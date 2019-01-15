2019-01-15T12:45:36+03:00
Общество

Жителям воронежского Машмета сделали последнее предупреждение за свалки мусора

Чиновники направили в адрес нарушителей больше 30 уведомлений
Елена ФЕДЯШЕВА
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Сотрудники управы Левобережного района направили жителям частного сектора больше 30 письменных уведомлений о нарушении правил благоустройства – свалках мусора и строительных отходов на прилегающей к домовладениям территории. Рейд прошел по улицам Саврасова, Мечникова, Вологодская, Шубина, Читинская, Заслонова, Шахтинская, Воронихина, Ленская, Левитана и Лихачева.

Нерадивым хозяевам разъяснили, что если они в указанный срок не очистят территорию, то могут поплатиться административным штрафом в размере от 1 до 3 тысяч рублей.

-Правила благоустройства территорий Воронежа утверждены решением Воронежской городской Думы от 19.06.2008 года № 190-II и обязательны для исполнения всеми физическими и юридическими лицами, - напомнили в управе. И пообещали рейды продолжить.

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