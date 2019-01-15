2019-01-15T11:37:27+03:00
Общество

Жители Воронежской области стали потреблять больше электроэнергии

По итогам 2018 года рост составил 2,2%
Елена ФЕДЯШЕВА
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В ушедшем году жители нашего региона стали больше потреблять электроэнергии. К такому выводу пришли энергетики, подведя итоги и сравнив полученные цифры с данными 2017 года. Рост составил 2,2%.

- Потребление электроэнергии в энергосистеме Воронежской области за 12 месяцев 2018 года составило 11282,1 млн кВт ч, что на 241,7 млн кВт ч выше аналогичного периода 2017 года, - рассказали в «Региональном диспетчерском управлении энергосистемы Воронежской области».

Причем рекордсменом потребления стал декабрь, когда потребление увеличилось на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Этому, по мнению специалистов, способствовали погодные условия – последний месяц года стал на 6,4 градуса холоднее обычного, и жители обогревались электроприборами.

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