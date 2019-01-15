В Воронеже на пожаре погиб мужчина

СЕГОДНЯ 11:29 2019-01-15T11:33:51+03:00

От сарая почти ничего не осталось. Фото: Сергей ГАПОН

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В понедельник, 14 января, в 19.18 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в Советском районе на улице Дорожной. В сарае 3х6 метров загорелся потолок на площади 15 квадратных метров.

Приехавшие на место ЧП на четырех пожарных машинах 11 сотрудников МЧС потушили огонь в 19.37. Сарай к тому времени сгорел почти полностью, потолок провалился. Внутри нашли труп 38-летнего мужчины.

Выяснением обстоятельств трагедии занимаются специалисты СК. Они осмотрели место ЧП, назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти мужчины и пожарно-техническую, чтобы выяснить, почему вспыхнул пожар.