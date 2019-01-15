На трассе в Воронежской области в ДТП погиб 21-летний водитель «Ауди»

СЕГОДНЯ 11:02 2019-01-15T11:02:47+03:00

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Смертельное ДТП зарегистрировали полицейские в Аннинском районе на дороге «Курск - Саратов». В половине второго ночи во вторник, 15 января, здесь столкнулись «Ауди-80» и «Ниссан-Альмера». 21-летний житель Воронежской области, управлявший первым автомобилем, по какой-то причине выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с «Ниссаном», за рулем которого находился 28-летний житель Брянского региона.

-В результате ДТП водитель «Ауди» получил ранения и позже скончался в медицинском учреждении, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. -. Также в аварии пострадали два пассажира, находившиеся в «Ниссане» - 25-летний и 33-летний жители Брянской области, которые госпитализированы.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего.