2019-01-15T11:01:09+03:00
Общество

Александр Гусев: «Старожилы не припомнят, чтобы в регионе открывалось столько молочных комплексов»

В минувшую пятницу, 11 января, в Воронежской области с участием губернатора запустили сразу четыре новых предприятия
Татьяна МИСТЮКОВА
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Все комплексы (два в Бобровском и два в Лискинском районах) принадлежат ООО «ЭкоНиваАгро» Штефана Дюрра. На сегодняшний день он лидер по производству молока не только в Воронежской области, но и по России и справедливо претендует на лавры «молочного короля» страны (помимо Воронежской области немецкий бизнесмен с русской душой владеет сельхозпредприятиями в Новосибирской, Калужской, Оренбургской, Курской, Тюменской, Рязанской областях).

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