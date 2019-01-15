Александр Гусев: «Старожилы не припомнят, чтобы в регионе открывалось столько молочных комплексов»
В минувшую пятницу, 11 января, в Воронежской области с участием губернатора запустили сразу четыре новых предприятия
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Все комплексы (два в Бобровском и два в Лискинском районах) принадлежат ООО «ЭкоНиваАгро» Штефана Дюрра. На сегодняшний день он лидер по производству молока не только в Воронежской области, но и по России и справедливо претендует на лавры «молочного короля» страны (помимо Воронежской области немецкий бизнесмен с русской душой владеет сельхозпредприятиями в Новосибирской, Калужской, Оренбургской, Курской, Тюменской, Рязанской областях).