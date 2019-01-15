2019-01-15T10:02:00+03:00
Общество

Воронежские лесники помогают малоимущим с заготовкой дров для отопления

Добрая традиция существует в Бобровском районе
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта Управления лесного хозяйства областифото с сайта Управления лесного хозяйства области
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У лесников Бобровского лесничества есть добрая традиция помогать малоимущим и многодетным семьям дровами в зимнее время.

- Для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, такая поддержка очень нужна – ведь иногда не хватает денег, чтобы обогреть жилье, - говорят в лесничестве. - С просьбой о бесплатном получении топлива они обращаются в районную администрацию и органы соцзащиты.

В декабре лесники вместе с арендатором ООО «Бобровский лес» снабдили пять дворов 30 кубометрами дров. И останавливаться на этом не собираются – зима в самом разгаре.

- Кстати, теперь граждане смогут сами собирать и заготавливать для собственных нужд валежник, который официально включен в перечень недревесных лесных ресурсов, - отметили в управлении лесного хозяйства области. - Закон, регулирующий сбор валежника, вступил в законную силу с 1 января 2019 года. В настоящее время проходит процедуру согласования Закон Воронежской области, в котором определен порядок заготовки и сбора валежника на территории региона.

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