Воронежские лесники помогают малоимущим с заготовкой дров для отопления

СЕГОДНЯ 10:02 2019-01-15T10:02:00+03:00

Изменить размер текста: A A

У лесников Бобровского лесничества есть добрая традиция помогать малоимущим и многодетным семьям дровами в зимнее время.

- Для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, такая поддержка очень нужна – ведь иногда не хватает денег, чтобы обогреть жилье, - говорят в лесничестве. - С просьбой о бесплатном получении топлива они обращаются в районную администрацию и органы соцзащиты.

В декабре лесники вместе с арендатором ООО «Бобровский лес» снабдили пять дворов 30 кубометрами дров. И останавливаться на этом не собираются – зима в самом разгаре.

- Кстати, теперь граждане смогут сами собирать и заготавливать для собственных нужд валежник, который официально включен в перечень недревесных лесных ресурсов, - отметили в управлении лесного хозяйства области. - Закон, регулирующий сбор валежника, вступил в законную силу с 1 января 2019 года. В настоящее время проходит процедуру согласования Закон Воронежской области, в котором определен порядок заготовки и сбора валежника на территории региона.