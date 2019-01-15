Воронежских детей будут кормить по новым правилам

СЕГОДНЯ 09:42 2019-01-15T09:43:00+03:00

В регионе начнут действовать новые требования к организации питания в детсадах и школах

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Управление Роспотребнадзора по Воронежской области анонсировало утверждение новых санэпидтребований к организации питания детей. Этот документ, в отличие от предыдущих, отражает все общие и специфические вопросы организации питания детей во всех типах образовательных и оздоровительных организаций, а также организаций по уходу и присмотру.

Теперь в питании детей будут учитываться национальные и территориальные традиции, а также включаться продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами, бифидо-бактериями. В документе закреплено использование исключительно йодированной соли.

- Внедрение данного документа позволит существенно снизить риски здоровью детей, обусловленных пищевым фактором, а также существенно повысить роль здоровьесберегающей функции питания, - отметили в пресс-службе Управления.