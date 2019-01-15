Воронежских детей будут кормить по новым правилам
Управление Роспотребнадзора по Воронежской области анонсировало утверждение новых санэпидтребований к организации питания детей. Этот документ, в отличие от предыдущих, отражает все общие и специфические вопросы организации питания детей во всех типах образовательных и оздоровительных организаций, а также организаций по уходу и присмотру.
Теперь в питании детей будут учитываться национальные и территориальные традиции, а также включаться продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами, бифидо-бактериями. В документе закреплено использование исключительно йодированной соли.
- Внедрение данного документа позволит существенно снизить риски здоровью детей, обусловленных пищевым фактором, а также существенно повысить роль здоровьесберегающей функции питания, - отметили в пресс-службе Управления.