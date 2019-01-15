В 2018 году в лесах Воронежской области вспыхнули 65 пожаров

СЕГОДНЯ 08:42 2019-01-15T08:42:52+03:00

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В воронежском лесопожарном центре подвели итоги 2018 года. По мнению специалистов, он был довольно напряженным. Подразделения центра приняли участие в тушении 65 пожаров, которые полыхали на площади 902 га. В сравнении с предыдущим годом заметно увеличились площади возгораний, что, по словам лесников, требует принятия мер.

В течение минувшего года сотрудники лесопожарного центра в рамках работы по профилактике пожаров провели уходные работы за минполосами протяженностью 11,8 тыс. километров и устроили 582 км новых полос.

- Проведена реконструкция 29 км лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, - отметили в центре. - На территории области на въездах в лес установлены и размещены 286 аншлагов и 255 шлагбаумов.

Холошими темпами идет ликвидация трех горельников в Новохоперском лесничестве. Остатки деревьев убрали с 450,7 га площади. Это, по словам специалистов, позволило не только улучшить экологическое состояние лесных территорий, но и снизить уровень пожарной опасности в лесах вокруг Воронежа. В ближайшее время на расчищенных площадях посадят новый лес. Кстати, в 2018 году, лесные посадки восстановили на 999 га площади, а на 500 га – провели дополнения.