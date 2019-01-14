2019-01-14T19:52:18+03:00
Общество

В Воронеже из-за двух ДТП Чернавский мост встал в пробке

Водителям, едущим на левый берег, придется постоять
Яков СТРОГОВ
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Пробка скопилась на выезде с Чернавского моста.Пробка скопилась на выезде с Чернавского моста.Фото: Яндекс.Пробки
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В Воронеже вечер 14 января в целом выдался благоприятным по загруженности дорог. Пробки, по данным сервиса Яндекса, составляют всего четыре балла. Вот только водителям, проезжающим через Чернавский мост, так не кажется. Из-за двух ДТП, случившихся на части переправы, ведущей на левый берег водохранилища, скопилась пробка. Скорость движения на этом участке не превышает 10 км/час.

Ранее водители жаловались на пробку на ВОГРЭСе также из-за ДТП. Но она, если верить сервису Яндекс.Пробки, уже рассосалась.

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