В Воронеже мошенник померил стену и взял за это 27 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:36 2019-01-14T18:47:19+03:00

Мошенник может провести за решеткой пять лет. Фото: из архива «КП»

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Воронежские полицейские раскрыли мошенничество, совершенное в апреле 2018 года.

Прошлой весной в отдел полиции № 6 пришел 35-летний воронежец и сказал, что стал жертвой афериста. 23 февраля около пяти часов вечера мошенник пришел домой к мужчине, сделал замеры стены якобы для установки кондиционера. Наивный клиент согласился отдать деньги за работу заранее. Мужчина расстался с 27 тысячами рублей. После этого «мастер» ушел и на звонки больше не отвечал.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до пяти лет лишения свободы). На днях удалось найти преступника. 32-летний воронежец, уже судимый за похожие аферы, признал свою вину. Его долго искали, потому что мошенник после последнего дела «лег на дно». Однако в прятки играть аферист оказался не большой мастер.