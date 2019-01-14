2019-01-14T18:08:43+03:00
Общество

На покупку квартиры Юрия Хоя в Воронеже появились три основных претендента

Ее готовы продать за три миллиона рублей
Юлия ТЕРНОВА
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Фото с сайта агентства "Этажи". Юрий Хой в легендарной квартире.Фото с сайта агентства "Этажи". Юрий Хой в легендарной квартире.
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"Комсомолка" уже сообщала, что в Воронеже выставили на продажу квартиру Юрия Хоя - легендарного лидера группы "Сектор Газа" . Это "двушка" площадью 52 квадратных метра на улице Иркутской. Наметились и покупатели, готовые приобрести эту жилплощадь на левом берегу за три миллиона рублей. Как сообщают в агентстве недвижимости "Этажи", квартирой интересовались давно. Но сейчас можно сказать, что на ее покупку появились три главных претендента. Вероятно, что здесь будет располагаться музей имени воронежского музыканта. Недаром в агентстве обещали обдать предпочтение фанатам "Сектора Газа".

Нынешние владельцы - жена Юрия Клинских и две его взрослых дочери. Вот что рассказывали о выставленной на продажу квартире риелторы:

- Ее Юрий купил для своей мамы в 1997 году. Тут она и жила до 2016 года. Именно Юрий числился собственником. Документальные подтверждения у нас есть. Есть и многочисленные его фотографии из этой квартиры. Однако в песне "Я живу на Ваях, мне, поверь, неведом страх" поется не об этом жилище. Юрий писал свои песни в квартире на улице Циолковского, доставшейся ему еще от бабушки.

Музыкант с семьей. В гостиной по-прежнему поклеены те же обои и сохранена та же обстановка. Фото с сайта агентства "Этажи".

Музыкант с семьей. В гостиной по-прежнему поклеены те же обои и сохранена та же обстановка. Фото с сайта агентства "Этажи".

На видном месте стоит портрет Юрия. Фото с сайта агентства "Этажи".

На видном месте стоит портрет Юрия. Фото с сайта агентства "Этажи".

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