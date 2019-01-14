В Воронеже пьяный водитель протаранил шесть машин

СЕГОДНЯ 18:02 2019-01-14T18:02:33+03:00

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В понедельник, 14 января, около трех часов дня у дома № 5 на проспекте Патриотов случилось крупное ДТП.

45-летний водитель «Киа-Сид» врезался аж в пять машин. Сначала он «догнал» Nissan Х-Trail, а потом задел еще четыре припаркованных авто. Под раздачу попали «Ниссан-Кашкай», «Лада-Приора», «Рено-Логан» и «Ниссан-Альмера». В аварии никто не пострадал, но машинам требуется серьезный ремонт.

Полицейские дали водителю «Киа» дунуть в трубочку. Прибор показал 0,969 промилле. Это значит, что мужчина во время ДТП был сильно пьян.

На водителя составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, они продолжают устанавливать обстоятельства ДТП.