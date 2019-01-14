2019-01-14T17:46:26+03:00
Происшествия

В Воронеже грабитель проглотил золотое кольцо

Он не отдал драгоценность поймавшим его полицейским
Юрий КОЗЛОВ
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Сюжет, похожий на знаменитую комедию «Ширли-Мырли», придумала сама жизнь в Воронеже.

31-летний житель Хохольского района приехал в Воронеж, чтобы погулять. Но душа требовала ого-го какого размаха, а деньги на это отсутствовали. «Не беда!» - решил мужчина, взял ледяную глыбу, разбил витрину ювелирного магазина в торговом центре на улице 20-летия Октября, схватил золотое кольцо и убежал.

Работник магазина позвонил в полицию. Стражи порядка выяснили, что колечко стоило больше 11 тысяч рублей. Вскоре полицейские поймали грабителя. Но при задержании случился казус: преступник проглотил кольцо. Впрочем, это не спасло его от возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» (до четырех лет лишения свободы).

Видимо, преступника ждет процедура, аналогичная той, которой подвергли Кроликова в знаменитой комедии. Это, помимо всего прочего, нужно и для его здоровья. Переварить такую еду даже луженый желудок не сможет.

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