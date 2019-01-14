В мэрии Воронежа на УК завели 400 материалов

СЕГОДНЯ 17:28 2019-01-14T17:28:38+03:00

Им грозят штрафы от 5 до 200 тыс. рублей

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За новогодние праздники сотрудники мэрии Воронежа завели на УК 400 матриалов за плохую уборки дворов.

- Это большое количество. Матариалы в жилищной инспекции будут рассмотрены, и УК привлечены к ответственности. Им грозят штарфы от 5 тыся рублей до 200. Оцениваю уборку доров на 3 с плюсом - есть замечания и нарекания к УК, - рассказал заместитель руководителя управления жилищных отношений города Дмитрий Соломаха.

Также, по его словам, в Воронеже очистили от сосулек без малого 290 дворов:

- Планируем продолжать эту работу на всех улицах, уделяя особре внимание центральным - с наибольшим трафиком движения пешеходов.

Стоит отметить, что жители могту обратиться в свою УК или управу района с требованием почистить крыши от сосулек.

- Отреагировать они должы на это оперативно. Если нет, то через сутки мы уже выходим и начинаем составлять протокол, - пояснил Дмитрий Соломаха.