Воронежцам бесплатно покажут современные мультфильмы «Снежная королева» и «Котенок с улицы Лизюкова

СЕГОДНЯ 17:18 2019-01-14T17:18:10+03:00

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20 января в Доме архитектора маленькие воронежцы и их родители смогут бесплатно посмотреть лучшие мультфильмы анимационной компании Wizart. Праздник начнется в 9:30. Гости показа могут познакомиться с живыми героями любимых мультфильмов и поучаствовать в розыгрыше призов.

Расписание:

10:00 - «Снежная королева 4: Зазеркалье»

11:30 - «Котенок с улицы Лизюкова»

12:00 - «Снежная королева 3»

Напомним, региональное отделение Союза архитекторов опубликовало лучшие проекты «Дома анимации Воронежской области». Творческие коллективы из Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края представили 23 работы, рассказывающие о том, как может выглядеть база анимационной студии Wizart Animation.