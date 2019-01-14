В Воронежской области бывший вор порезал грудь любовнице

СЕГОДНЯ 17:03 2019-01-14T17:03:05+03:00

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В воскресенье, 13 декабря, в 18.30 таловским полицейским позвонили из больницы. Врачи сообщили, что к ним поступила 48-летняя женщина с ножевым ранением груди. Полицейские выяснили, что 13 декабря она выпивала вместе с 56-летним сожителем на улице Кирова поселка Таловая. Как часто бывает, пьяное застолье перешло в обмен претензиями за старые обиды. Пострадал, понятное дело, слабейший участник словесной «разборки». Сожитель в качестве последнего аргумента достал нож и сначала воткнул его женщине в грудь, а потом еще и порезал ее.

Полицейские узнали, проверив базы данных, что мужчина уже был судим за кражи. Он признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до десяти лет лишения свободы).