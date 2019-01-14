Мэр Воронежа: "Меня не удовлетворяет качество уборки тротуаров"

СЕГОДНЯ 17:01 2019-01-14T17:04:36+03:00

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Сегодня на планерке в мэрии градоначальник Вадим Кстенин признался, что абсоютно не доволен тем, как в Воронеже убираются тротуары:

- Меня абсолютно не удовлетворяет качество уборки тротуаров.

В связи с этим мэр распорядился в два раза увеличить в городе количество работников ручной уборки. К слову, сегодня чуть ранее на планерке в правительстве Вадим Кстенин доложил губернатору, что в Воронеже задействовано в уборке тротуаров 400 человек и 25 единиц малой техники.

- Мы видим, и жители жалуются на уборку тротуаров, - сказал он и пообещал в следующем году ситуацию исправить за счет закупки новой техники.

От себя добавим: если дороги в городе чистятся, то тротуары находятся в плачевном состоянии. Передвигаться пешком небезопасно - ноги утопают в рыхлом снегу, под которым прячется лед.